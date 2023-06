’Archetipi femminili’, se ne parla stasera a teatro

Come è oramai tradizione l’Auser Provincia di Fermo, associazione onlus di servizi e attività per l’invecchiamento attivo, presenta attività culturali aperte alla cittadinanza, nell’ambito del progetto ’Memoria-Dialogo Intergenerazionale’, in collaborazione con il Circolo ’Libertà Maggetti’ dell’Auser di Porto San Giorgio. L’argomento affrontato oggi alle 21 nel teatro comunale ad ingresso libero riguarda gli ’Archetipi Femminili, una riflessione per parlare della storia delle donne, attraverso le epoche’. Il progetto ’Memoria’ di Sonia Capeci consente di incontrare esperti, che collaborano gratuitamente con l’associazione Auser, per dialogare sui cambiamenti della vita, sulle relazioni personali, sul senso di comunità, sull’invecchiamento Gli archetipi femminili consentono un confronto trattando sia i processi storici della memoria collettiva che i processi individuali. Introduce l’argomento Francesca Laura Luciani, grafica freelance, designer e che ha svolto una ricerca sulle rappresentazioni degli abiti ed oggi ci traccia la strada per una riflessione sugli archetipi femminili. Segue il contributo speciale di Michele Oldani, docente di Fondamenti di psicologia all’Università Brera di Milanoa. Michele Oldani è impegnato anche nello studio dei cambiamenti del mondo dei giovani, ha svolto sportelli di ascolto e progetti nelle scuole milanesi. Con la sua partecipazione indagheremo il valore degli archetipi in particolare come gli archetipi femminili hanno influenzato e influenzano la comprensione di fatti e avvenimenti che coinvolgono le donne.