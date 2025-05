Architetti e urbanisti alla scoperta del territorio

Architetti e urbanisti italiani e statunitensi si ritroveranno a Santa Vittoria in Matenano per uno confronto professionale per dare una nuova visione urbanistica ai borghi e città del futuro. L’evento è stato ideato e organizzato da Mark Hinshaw e Savina Bertollini, cittadini americani residenti a Santa Vittoria. Hinshaw è un urbanista in pensione e autore di numerose pubblicazioni nel campo della pianificazione urbana. Bertollini è specializzata in trattamenti erboristici artigianali e si svolgerà da domani e fino al 24 maggio nel comune dell’entroterra Fermano. Durante il soggiorno, i professionisti americani parteciperanno a incontri e conferenze in cui si discuteranno politiche e programmi riguardanti: infrastrutture, edilizia abitativa, spazi pubblici, fiscalità e regolamentazioni, esaminati nei vari livelli istituzionali. Il gruppo è composto da quindici esperti del settore, alcuni dei quali accompagnati dai propri familiari.

a.c.