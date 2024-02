Area camper, c’è la nuova data

Il 2 febbraio è scaduto l’anno concesso alla società Frontemare Parking per la gestione dell’area camper lungo via Faleria per cui l’amministrazione si appresta a procedere con un nuovo bando per affidare quel servizio. Nelle more della pubblicazione del bando (prevista entro febbraio), è stato necessario prorogare fino al 31 marzo il contratto al Frontemare Parking, dovendo garantire la continuità di un servizio che è attivo tutto l’anno. Nel precedente bando, la convenzione prevedeva la durata di un anno, un periodo tutto sommato breve, considerando che nel frattempo si sarebbe risolta la questione dell’ex Fim e l’area camper adiacente lasciata libera per altre destinazioni previste nell’accordo di programma per la riqualificazione urbanistica del sedime della vecchia fabbrica di concimi. A distanza di un anno, la situazione è pressoché la stessa. Di diverso, c’è la scadenza dei 18 mesi della proroga dell’accordo di programma.