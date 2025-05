Area sportiva, recupero al via

La Regione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino dell’area sportiva di Colmartese, ubicata nel territorio di Montefortino, che purtroppo era divenuta inutilizzabile dopo il sisma del 2016. E’ stato il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli ad annunciarlo, precisando l’importo dell’operazione, ovvero un intervento del valore di 400.000 euro. Si tratta di un’area dove sono ubicati un campo da calcio, un campetto polivalente, un edificio con funzione spogliatoio, su cui tetto sono installati due pannelli fotovoltaici. Il progetto prevede il miglioramento sismico dei locali spogliatoi, il ripristino degli impianti sportivi. Il campo da calcio in erba verrà riqualificato e dotato di un sistema drenate; il campo polivalente per tennis, basket e volley sarà riparato. Tra le curiosità, verrà realizzato un percorso pedonale di accesso all’area sportiva, impianto d’illuminazione e ripristino recinzione, oltre alla pulizia generale del verde. "E’ un’ulteriore opera che viene riattivata dopo il sisma del 2016 – commenta il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni -. È un tassello importante, è un bellissimo villaggio turistico ed è importante riconsegnarlo ai suoi utenti".

a.c.