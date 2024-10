Area verde e giochi alle scuole paritarie: ora ci sono i fondi

L’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha dato atto che è pervenuto all’Ente il decreto regionale con cui viene concesso un contributo di 20.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto socio-educativo per le scuole paritarie dell’infanzia funzionanti a Porto San Giorgio (Maddalena di Canossa e San Gaetano). Ha considerato inoltre che il contributo regionale sopra citato è stato accertato al capitolo di bilancio comunale avente per oggetto ’Trasferimenti regionali per progetto socio-educativo scuole infanzia paritarie’ per l’importo di 20.000 euro.

Inoltre, dopo aver esaminato attentamente la determinazione con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per la fornitura di beni mobili (Arredi e giochi per l’esterno) destinati ad eseguire il citato progetto socio-educativo, l’Amministrazione ha riscontrato la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti. Inoltre, è stata accertata anche la regolarità contributiva della Ditta fornitrice. Dopo le verifiche il Comune ha deliberato di liquidare e pagare alla ditta AB Company snc di Molinaro Marco l’acquisto di arredi e giochi per esterno per progetto socio-educativo per scuole infanzia paritarie.

