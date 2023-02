Aree per i cani, Rogante in Comune: sistemiamole

"Diamo più spazio a loro" è lo slogan che il consigliere di Insieme, Andrea Rogante, ha presentato all’assessore Senzacqua. Con loro si riferisce agli amici a quattro zampe: si tratta di riqualificare le aree per i cani dandole in gestione a negozi di animali avendo per prezzo la riqualificazione in più aree nuove da realizzare in posti strategici: "L’assessore – rileva Rogante – ha ritenuto che questo progetto sia di importanza anche perché non si è più pensato agli animali, cani soprattutto, da tanto tempo". Il consigliere di maggioranza si è ritenuto soddisfatto.