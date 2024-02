Arginare il randagismo, la minoranza chiede il ‘Rifugio per animali’

Realizzare un ‘Rifugio per animali’ sul territorio di Montegiorgio per frenare il fenomeno del randagismo e agevolare possibili adozioni di cani e gatti. E’ questa in sostanza la proposta avanzata dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, attraverso una mozione già inviata all’attenzione del sindaco Michele Ortenzi. "Il progetto è nato anche attraverso un confronto con un gruppo di cittadine montegiorgesi – spiega la consigliera Elvinia Minnoni – che punta ad ottenere effetti positivi di vario genere. In primo luogo evitare il fenomeno del randagismo, purtroppo presente anche nel territorio montegiorgese, creando anche condizioni di degrado urbano. La mozione propone di utilizzare un vecchio casolare, o comunque uno spazio consono, per istituire un ‘Rifugio per Animali’ comunale, costituendo una rete premiale che responsabilizzi sia i cittadini sia l’Amministrazione. In questa maniera si potranno attivare maggiori controlli con l’iscrizione all’anagrafe animale e l’impianto di microchip; allo stesso tempo promuovere agevolazioni per le adozioni consapevoli da parte delle famiglie magari attraverso sgravi sulla Tari. Si potrebbe pensare di attivare nelle scuole anche campagne di sensibilizzazione al rispetto degli animali. Sarò a disposizione del Sindaco e della Giunta, per valutare una soluzione, ciò anche alla luce del fatto che la struttura provinciale esistente per accogliere gli animali non è più sufficiente ad accogliere il già grande numero di animali e ci sono tanti volontari pronti a collaborare".

a.c.