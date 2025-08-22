Armato di ascia fa irruzione a casa della cognata: aveva il divieto di avvicinamento

Grottazzolina (Fermo) – Con una violenza inaudita e armato di ascia, si è scagliato contro la cognata, nonostante fosse stato già colpito da una misura cautelare di allontanamento dalla casa della parente più volte aggredita.

E’ accaduto a Grottazzolina dove, durante un intervento coordinato, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Fermo e quelli di Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 36 anni. L’uomo, come detto, armato di un’ascia, è stato sorpreso mentre si è introdotto con violenza nell’abitazione della cognata, dalla quale era stato allontanato per precedenti episodi di maltrattamento.

Provvidenziale è stato il tempestivo intervento dei militari dell'Arma, che hanno disarmato il 36enne ed evitato il peggio. E' emerso così che l'uomo aveva inoltre violato il divieto di avvicinamento e dimora impostogli dal tribunale di Fermo. L’arma è stata posta sotto sequestro in attesa degli sviluppi delle indagini.