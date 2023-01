Fermo, semina il caos armato di coltelli e siringhe

La polizia

Fermo, 10 gennaio 2023 – Era sceso in strada armato di coltellacci da cucina e siringhe, per poi seminare il terrore in tutto il quartiere. Un pomeriggio di ordinaria follia quello che si era consumato a Lido Tre Archi nell’ottobre del 2019, quando un 30enne fermano, in preda ad un raptus, ha dato vita ad una scorribanda stroncata nel giro di mezzora dal tempestivo intervento della polizia. Il protagonista dell’episodio è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e al termine del processo è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minaccia e danneggiamento aggravati

Erano da poco passate le 14,30 quando il giovane, con lunghi precedenti di tossicodipendenza, aveva iniziato la sua scorribanda in via Pietro Nenni. Il 30enne, in completo stato di alterazione psicofisica, aveva puntato coltelli e siringhe contro chiunque gli arrivasse a tiro. Una ragazza, che si trovava nel cortile di casa, aveva provato a calmarlo ma lui, di tutta risposta, aveva scavalcato la recinsione e l’aveva colpita al volto. Il 30enne aveva continuato la sua scorribanda anche per le altre vie del quartiere, ma sul posto erano subito intervenuti gli uomini della questura che avevano cercato di bloccarlo. Il giovane, alla vista degli agenti, aveva dato vita ad una rocambolesca fuga, dirigendosi verso i binari della ferrovia e cercando di nascondersi nei piccoli sottopassi che la attraversano.

Lo stratagemma, però, non è stato sufficiente ad evitare di essere individuato. Non era stato facile i poliziotti immobilizzare il 30enne, che, vistosi scoperto e sempre più in preda ad un violento raptus, si era scagliato contro di loro. Soltanto dopo una dura ed animata colluttazione gli agenti erano riusciti a neutralizzarlo e a caricarlo in auto per trasportarlo negli uffici di polizia. Una volta giunto in questura, però, invece di calmarsi, il giovane aveva dato nuovamente in escandescenza e si era scagliato ancora una volta contro i poliziotti, seminando il panico negli uffici e nei corridoi, danneggiando anche oggetti e mobilia. Alla fine, sempre con molte difficoltà, gli agenti erano riusciti nuovamente a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. A quel punto avevano deciso di trasferire il 30enne nel reparto di psichiatria dell’ospedale "Murri", dove era stato sedato e sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Per lui era scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo.