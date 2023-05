Armato di coltello ruba nel garage Bloccato e arrestato dai carabinieri

di Fabio Castori

Equipaggiato di tutta la attrezzatura e armato di coltello a serramanico, si era introdotto in un garage ed era pronto per colpire nell’annessa abitazione. È stato però scoperto dai carabinieri che, dopo averlo bloccato e neutralizzato, lo hanno arrestato. In manette è finito un pregiudicato ucraino di 33 anni colto in flagranza di reato mentre stava tentando di mettere a segno un furto a Fermo.

L’operazione è stata portata a termine dai militari dell’Arma nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e il ladro dovrà ora rispondere dei reati di tentato furto in abitazione e pertinenze, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

È accaduto intorno alle 2,30 di notte, quando i carabinieri, durante il transito in via Girardi, a Casabianca di Fermo hanno notato la porta basculante di un garage aperta con un fascio di luce proveniente dall’interno. Si sono avvicinati per verificare l’origine dei bagliori e hanno rinvenuto il 33enne che stava cercando di nascondersi dietro una tenda, contemporaneamente liberandosi di un giravite e di un coltello a serramanico che sono caduti a terra. Dopo averlo bloccato nei pressi dell’ingresso del garage, i militari dell’Arma hanno trovato anche un decespugliatore di colore rosso, nonché uno zaino contenente un secondo giravite, una torcia elettrica, una forbice in ferro e un telefono cellulare di marca Huawei P8 Light ancora nella confezione originale.

Gli oggetti rinvenuti dai carabinieri sono stati sottoposti a sequestro penale e assunti in carico, in attesa di essere depositati presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Fermo. Grazie alle immediate verifiche, è stato possibile rintracciare il proprietario del garage, residente a Fermo, che ha formalizzato la denuncia.

Dopo le formalità di rito, il ladro arrestato è stato tradotto presso la camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Fermo in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima, come disposto dall’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà.