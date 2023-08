Armato di forbici aggredisce gli agenti

Aveva minacciato una persona impugnando un paio di forbici ma, all’arrivo della polizia, si era dato alla fuga per poi però essere bloccato dopo un rocambolesco inseguimento a piedi. Non pago della scorribanda, aveva aggredito gli agenti con calci, pugni, un morso e una testata, ferendone due. Per questo motivo un 30enne albanese è stato rinviato a giudizio. Il giovane, residente a Porto Sant’Elpidio, dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale. I fatti risalgono all’agosto del 2022 quando, un equipaggio della squadra volante era intervenuto per una persona armata di forbici che si aggirava minacciosamente in strada. Il 30enne, alla vista dei poliziotti, aveva tentato la fuga in direzione della linea ferroviaria. A quel punto gli uomini della questura si erano mesi al suo inseguimento. Durante la fuga, il giovane aveva gettato le forbici all’interno della corte di un condominio per poi proseguire di corsa fino in via lungomare Europa, luogo dove era stato bloccato. Vistosi in trappola, il 30enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era scagliato contro gli agenti, aggredendoli con calci e pugni, per poi riuscire a sferrare una testata ad uno dei poliziotti e un morso al braccio destro dell’altro, provocandogli una ferita. L’albanese era poi stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.