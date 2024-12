Armonie della sera 2024: 40 concerti in Italia con star internazionali e giovani talenti

La rassegna ’Armonie della sera’ ha celebrato il suo ventennale del 2024 con un cartellone di oltre 40 concerti, impreziosito da tante star internazionali e giovani talenti. Questi eventi hanno riempito di armonie luoghi iconici di tutta Italia, partendo dalle Marche, che rimane la principale regione di questa apprezzata iniziativa.

Dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi al Cenacolo di Santa Croce a Firenze, dal Castello di Miramare a Trieste all’Oratorio del Caravita a Roma, dalla Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli all’Abbazia di Sant’Angelo in Formis a Capua, ed ancora la Basilica di San Nicola a Bari, l’Oratorio San Filippo Neri di Torino, il Teatro Mazzacurati di Bologna, il Teatro Olimpico di Vicenza, solo per citarne alcuni che hanno regalato serate meravigliose.

Le Marche hanno visto concerti a Porto San Giorgio, a Ponzano di Fermo, al Monastero di Fonte Avellana, al Santuario della Madonna dell’Ambro, a Offida, Ancona, Portonovo di Ancona, Ascoli Piceno, Sant’Elpidio a Mare, Moresco, Porto Sant’Elpidio, sino al Colle dell’Infinito di Recanati.

In questo tour definito dalla stampa ’Wanderer’ proprio per il suo carattere itinerante attraverso le meraviglie d’Italia, non poteva mancare un appuntamento di spicco a Fermo, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed inserito nella stagione del teatro.

Oggi al Teatro dell’Aquila, alle 21, sarà ’Il suono della magia’ ad incantare il pubblico con tre artisti ben noti al pubblico televisivo ed agli amanti della grande Musica: il mago Antonio Casanova, in veste di voce narrante e illusionista, farà incontrare la sua arte con quella dei pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, reduci da un recentissimo trionfo alla Grosser Saal alla Philarmonie di Berlino.

I musicisti, che hanno dato vita ad un duo notissimo anche a livello internazionale definito ’Le venti dita d’oro d’Italia’, si intrecceranno ai due pianoforti in questo spettacolo originalissimo. Un concerto davvero insolito, per due pianoforti e illusioni, caratterizza questo progetto che unisce i pianoforti suonati dal Duo Sollini – Barbatano alle illusioni magiche di Antonio Casanova.

Il maghetto Harry conduce questo viaggio nel mondo dei compositori scelti per questa esperienza, passando dal mondo di Gabriel Faurè, di cui si celebrano i cento anni dalla morte, con l’esecuzione della celebre Dolly Suite op.56 per pianoforte a 4 mani. Tutte le info c/o www.armoniedellasera.it