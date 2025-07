’Armonie della Sera’: giovani talenti protagonisti

Giovani talenti protagonisti a Porto San Giorgio con "Armonie della Sera". Musica, passione e futuro: vegono indicate come le parole chiave della "Young Music Talents Week" il ciclo di sei concerti che dal 7 al 13 luglio 2025 animerà Piazza Matteotti, all’interno della stessa "Armonie della Sera" A Porto San Giorgio i giovani promettono di incantare piccoli e grandi , soddisfacendo ogni gusto musicale. Musica dal vivo, talenti giovanissimi e un palco sotto le stelle: rappresentano il segnale più significativo che a Porto San Giorgio torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Young Music Talents Week, in programma come già detto, dal 7 al 13 luglio 2025: Sei serate a ingresso libero, tutte alle ore 21:45, dedicate ai nuovi volti della musica classica e contemporanea. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune e il Conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo, è parte della rassegna internazionale Armonie della Sera, giunta alla sua XXI edizione. A presentarlo in conferenza stampa il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, che ha sottolineato: "La musica è cultura viva. Non è solo bellezza, ma anche identità. Porto San Giorgio investe in questo perché crede nel valore della formazione e nella crescita del territorio attraverso l’arte".

Al suo fianco l’assessore alla cultura e alle politiche sociali, Carlotta Lanciotti, la quale dice di condividere l’idea del primo cittadino, aggiungendo che: "Vogliamo portare la musica tra la gente, nei luoghi quotidiani. I giovani musicisti non solo suonano: emozionano, raccontano storie, creano comunità.". Il programma è ricchissimo. Si comincia lunedì 7 con un trio d’archi che spazierà da Händel a chopin Joplin. Martedì 8 sarà la volta del Pianoforte Romantico, con Filippo Calvaresi alle prese con Liszt e Schumann. Poi spazio al ritmo con percussioni, sax e jazz, fino al gran finale lirico con il concerto "Un pianoforte all’opera".

Il nuovo direttore del Conservatorio, Piero Di Egidio, ha parlato con entusiasmo del progetto: "È raro trovare una città così aperta e sensibile alla musica. Porto San Giorgio dimostra che arte e territorio possono camminare insieme". A guidare l’intera iniziativa il direttore artistico Marco Sollini, che da anni porta avanti "Armonie della Sera" con passione e visione: "Questi giovani meritano il meglio. Offriamo loro un palco vero, un pubblico vero, e la possibilità di vivere la musica come esperienza autentica." E allora, il consiglio è semplice: scegli una serata, prendi posto in piazza e lasciati trasportare. La musica, quella vera, è già qui.

Silvio Sebastiani