’Armonie della Sera’: si alza il sipario

La città al centro del programma della rassegna "Armonie della Sera - International Concert Series", organizzata dall’associazione Marche Musica sotto la direzione artistica di Marco Sollini. Proprio il maestro Sollini si esibirà insieme al maestro Salvatore Barbatano nel concerto inaugurale a Villa Baruchello domenica 22 giugno. Da domenica prossima in poi il via ad un programma di ben 44 spettacoli, di cui 30 nella regione Marche. "La nostra città sarà cuore pulsante di una serie di eventi che gireranno in tutta Italia – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella - Qualità della proposta elevata con uno spirito di valorizzazione del territorio molto importante. Siamo onorati di essere sede del concerto inaugurale e di altri tre eventi nel corso dell’estate"". Porto Sant’Elpidio sarà, infatti, protagonista anche dello spettacolo "L’amico Geniale" il 4 agosto sempre in Villa; del concerto all’alba il 24 agosto presso la rotonda sul lungomare nord e della "Noche de Tango" il 29 novembre al Teatro delle Api. Le soprese non finiscono, con il direttore artistico Sollini che ha annunciato di aver scelto la città elpidiense come sede operativa dell’associazione Marche Musica. Molto soddisfatto anche il consigliere regionale Andrea Putzu che ha rimarcato l’importanza del programma itinerario "" Non si parla solo di cultura ma anche di promozione territoriale, gli eventi si svolgeranno in tanti comuni delle Marche, fino a grandi città fuori regione, tra cui Roma e Torino. Questo è un evento di indiscussa rilevanza Nazionale e di altissima qualità, anche per le partnership che lo affiancano".

Media Partner dell’evento sono, infatti, Rai Radio 3 e Il Resto del Carlino mentre a livello di patrocini spiccano tra gli altri anche il Ministero della Cultura e l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Main sponsor locale il calzaturificio Les Femmes di Mascia Mandolesi. Alto l’orgoglio dell’assessore Elisa Torresi ed il vicesindaco Andrea Balestrieri "" Un volano fondamentale per promuovere la città, siamo fieri di essere al centro di un programma così ampio che si estende per tutta la regione ed anche oltre, fino a quest’inverno"". Biglietti disponibili in prevendita su Live ticket a 15 euro, o presso Ottica Viozzi a Porto Sant’Elpidio, oltre al botteghino aperto nei luoghi degli eventi in caso di disponibilità. Primo appuntamento domenica prossima con il duo Sollini-Barbatano e la conduzione di Valentina Lo Surdo, storica voce Rai: la XXI edizione di "Armonie della Sera" è al via e Porto Sant’Elpidio sarà protagonista.

Nadir Tomassetti