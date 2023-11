Arrampicata sportiva, inaugurata ad Amandola la prima parete all’aperto

E’ stata inaugurata domenica nel cuore di Amandola la prima parete di arrampicata sportiva all’aperto dell’intera provincia, che servirà per fare formazioni e ospitare le associazioni sportive del territorio. La parete è stata acquistata dal Comune di Amandola per un valore di circa 30.000 euro e istallata a ridosso di una delle torri di dissipazione sismica realizzate di recente presso la scuola di Amandola. Una struttura completamente verticale alta 10 metri e larga 5, che ha già suscitato tanta curiosità fra i residenti, persino il sindaco Adolfo Marinangeli, presente al taglio del nastro, si è cimentato in una salita. Alla cerimonia hanno presenziato il Gruppo Cai di Amandola del presidente Stefano Lucchetti, che gestirà fattivamente la struttura, i gruppi Cai e Soccorso Alpino dei comuni limitrofi e alcune famiglie accompagnate dai bambini che si sono mostrati subito entusiasti, e alcune associazioni sportive del territorio accorse appositamente per l’evento. "Ringraziamo l’Amministrazione per aver realizzato questa parete – spiega Stefano Lucchetti – che rappresenta una grande opportunità per gli appassionati di arrampicata e di montagna di tutta la zona. Considerato che in nessun comune della provincia c’è una parete di queste dimensioni sarà gestita per svolgere più funzioni". Come precisato dal Direttivo dei Cai di Amandola, è stato già stilato un regolamento per l’utilizzo della parete che entrerà in funzione a partire dalla primavera per svolgere formazione, ma anche attività sportiva anche a livello agonistico.

a.c.