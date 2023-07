Arredo urbano, in regola a fine anno

Con la bella stagione si sta all’aria aperta, si fa festa e si mangia, si condividono esperienze. È il tempo per le attività commerciali di organizzare spazi all’esterno, tavolinetti e poltroncine per aperitivi, momenti di socialità, di musica e di buon cibo. Il tutto seguendo precise regole imposte dal regolamento per l’arredo urbano che non ha ancora avuto compimento, nonostante la prima stesura sia del 2017. C’è tempo ancora fino a dicembre per mettersi in regola, ma intanto si definisce il profilo del centro storico non solo per tavolini e sedie, ma anche per i lampioni, per tutte le panche, per ogni oggetto che deve rendere bella e vivibile la città. Un regolamento che riguarda tutte le vie del centro storico, partendo da corso Marconi, via Montani, passando per largo Valentini, corso Cavour, viale Veneto, piazzale Azzolino, con particolare attenzione alla piazza, al Girfalco e poi a Torre di Palme, Capodarco, Monte Marino. La crisi del Covid ha convinto gli amministratori a soprassedere, ad aspettare tempi migliori per imporre ai commercianti di mettersi in regola con i colori e i materiali degli arredi all’aperto, intanto però è tornata già dallo scorso anno la tassa da pagare per ottenere la possibilità di occupare il suolo pubblico. Chi organizza l’attività commerciale deve versare un deposito cauzionale pari a 80 euro per metro quadrato, cauzione che verrà restituita entro 30 giorni dallo scadere del permesso concesso. I commercianti si stanno mettendo in regola, in generale si sceglie di pagare il permesso per un anno intero, per abbassare i costi, la tariffa base generale è di annuale 27,89 euro il mq per l’occupazione permanente e di giornaliere 2 euro e 7 centesimi il mq per l’occupazione temporanea. In caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 24 ore, la tariffa è applicata per fasce orarie di tre ore. Per le occupazioni temporanee, il canone è ridotto del 50 per cento se la durata dell’occupazione è superiore ai 14 giorni del 50 per cento se superiore a trenta giorni ed il pagamento avviene prima dell’inizio dell’occupazione. La media per un locale in piazza, con una ampia disponibilità di spazi, è di 750 euro, un costo che è tornato ad aggiungersi alle spese per la Tari, alle varie tasse, alle bollette sempre salate, per le attività commerciali che sperano in una stagione estiva che riesca a prendere quota, per allontanare una crisi che dura da troppo tempo.