Arrestati con mezzo etto di droga e un coltello

Giravano con un bazar ambulante di eroina e cocaina, il denaro provento dello spaccio e un coltellaccio da cucina. E’ stata un’altra mattinata movimentata quella di ieri per la polizia, ma questa volta a Porto San Giorgio, dove gli agenti della squadra volante hanno arrestato due tunisini di 27 e 19 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Una pattuglia, transitando in via Nibbi ha notato una Fiat Punto parcheggiata con a bordo i due giovani. Alla vista della polizia, i ragazzi sono scesi in fretta dall’auto, insospettendo gli agenti che hanno deciso di procedere al controllo. Il 19enne era sprovvisto di documenti, mentre il 27enne ha esibito una carta d’identità. I poliziotti hanno deciso di verificare se avessero nascosto addosso qualcosa. Durante la perquisizione personale, non è stato trovato nulla sul 27enne, mentre il 19enne nascondeva nel suo marsupio un coltello in acciaio inox di 23 centimetri. Una volta trovato il coltello i due giovani hanno iniziato a mostrare un atteggiamento ancora più insofferente e nervoso, rifiutando di obbedire alle disposizioni dei poliziotti, circostanza che ha fatto intuire la possibile presenza di ulteriore materiale illecito. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’auto ed effettivamente, nascosta sotto il sedile lato guida, è spuntata una busta di plastica con 64 involucri termosaldati tra eroina e cocaina. Addosso al 27enne, inoltre, sono stati sequestrati quasi 1700 euro in contati, provento dell’attività di spaccio, oltre a tre telefoni cellulari. Durante le procedure di fotosegnalamento in questura, come se non bastasse, il 19enne con la scusa di recarsi in bagno, ha tentato di disfarsi di ulteriori 10 bustine di cocaina, provando a gettarle nel water. In totale, la polizia ha sequestrato 74 involucri per un peso complessivo di quasi 50 grammi tra cocaina ed eroina, oltre al denaro contante. Per i due tunisini sono scattate le manette e gli arrestati sono stati reclusi nel carcere di Fermo.

Fabio Castori