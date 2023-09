Arrestati due pericolosi latitanti

Due pericolosi latitanti sono stati assicurati alla giustizia dai carabinieri, grazie alla cooperazione internazionale con la polizia tedesca e in stretta sinergia con la Criminalpol. Nel primo caso un latitante italiano di 50 anni è stato riportato in patria per scontare la condanna. L’uomo è stato arrestato a Venezia all’aeroporto Marco Polo dalla polizia di frontiera aerea che ha comunicato con soddisfazione l’avvenuta cattura del pericoloso latitante, soggetto a ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L’uomo, gravato da una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di estorsione, rapina e spaccio, aveva commesso tali crimini nella provincia di Fermo tra il novembre 2001 e il giugno 2012. L’attività incessante e articolata condotta dal Reparto operativo dei carabinieri di Fermo, supportata da attività tecnica e dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha portato alla localizzazione del latitante in Germania.

A seguito di tale localizzazione, l’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di cattura europeo. Tuttavia, la polizia tedesca aveva apposto un veto su tale provvedimento, limitandone l’efficacia sul territorio tedesco a causa di procedure penali pendenti in quel paese a carico del ricercato. Nonostante ciò, a causa di ragioni di ordine e sicurezza pubblica, le autorità tedesche hanno poi deciso l’espulsione del latitante, attivamente ricercato dal luglio 2020, scortandolo con un volo diretto da Stoccarda a Venezia. Nel secondo caso, un italiano pregiudicato di 52 anni, gravato da un mandato di arresto europeo emesso nel marzo 2021 è stato localizzato e arrestato in un paese della Renania settentrionale.