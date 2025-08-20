Arrestato a Bruxelles pericoloso latitante

Fermo, 20 agosto 2025 – Un’operazione di alto profilo condotta attraverso la stretta collaborazione internazionale tra i carabinieri di Fermo e la polizia Belga, ha portato ad individuare e catturare un pericoloso latitante di nazionalità algerina, attivo nello smercio di sostanze stupefacenti anche nell’area di Lido Tre Archi. Si tratta di un 48anne, pluripregiudicato, già domiciliato a Sant’Elpidio a Mare, rintracciato e arrestato in una piccola cittadina del Belgio a sud di Bruxelles. L’individuo, gravato da numerose condanne per reati gravi e condannato a quasi dieci anni di reclusione per un cumulo di pene, rappresentava un elemento di spicco locale. Il soggetto dai diversi alias, era ricercato attivamente dal 2023, destinatario di un mandato d’arresto europeo, inserito nei database di polizia internazionali.

L’arresto è stato possibile grazie ad un’accurata attività info investigativa condotta dal reparto operativo dei carabinieri di Fermo, che ha consentito di localizzare il latitante, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, esteso a livello Europeo, con una condanna complessiva di nove anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione, per numerosi reati: produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio, danneggiamento, ricettazione, evasione, false dichiarazioni su identità propria e altrui, rissa, lesioni personali volontarie ed altro, commessi tra il 2002 e il 2010 nelle province di Macerata e Fermo. Il condannato, molto attivo nel traffico di stupefacenti, nel 2003 aveva partecipato ad una rissa con altri extracomunitari, avvenuta a Lido Tre Archi di Fermo ed aveva provocato lesioni personali a terzi.

Nello stesso anno, aveva lanciato bottiglie e sassi contro la vetrina del bar ‘Io e Te’ di Lido Tre Archi, distruggendola. La lista dei reati, è ancora lunga: tra il 2002 e il 2003 in concorso con altri, l’algerino deteneva (per la vendita a terzi) una grossa partita di eroina in due panetti del peso di circa un chilogrammo, poi sequestrata dai carabinieri nel corso di un’operazione antidroga. Nel 2007, con più azioni aveva ceduto ingenti quantitativi di eroina a spacciatori per vendita al dettaglio, anche tramite altri soggetti. Nel corso di dichiarazioni rese al Gip del Tribunale di Fermo quale indagato, aveva dichiarato false generalità e una volta sottoposto agli arresti domiciliari a Fermo, nel 2008, si allontanò senza autorizzazione. Analogamente, nel 2010, sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari a Sant’ Elpidio a Mare, era evaso. L’operazione di cattura è stata effettuata dalla polizia Belga, appurando che l’algerino avesse nuovamente cambiato le proprie generalità oltre che essere stato detenuto in Belgio per reati predatori. L’individuo è stato messo a disposizione della Corte d’Appello competente per le successive procedure di estradizione verso l’Italia.