Arrestato alle Canarie noto imprenditore calzaturiero, era ricercato per bancarotta

Montegranaro/Las Palmas, 21 marzo 2025 - Dopo aver organizzato una bancarotta fraudolenta milionaria assieme ad altre quattro persone, si era trasferito in Spagna per sfuggire alla giustizia italiana e aveva aperto un ristorante per vip. Alla fine, però, i poliziotti della squadra mobile e i carabinieri lo hanno individuato e lo hanno fatto arrestare dalla policia national a Las Palmas de Gran Canaria.

In manette è finito un noto imprenditore calzaturiero 60enne di Montegranaro che era ricercato dal marzo 2016. L’uomo è stato arrestato in Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia per il reato di bancarotta fraudolenta.

“L’amministratore del noto calzaturificio di Montegranaro, in concorso con altre quattro persone – spiega il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, che ha coordinato del indagini – ha distratto, dissimulato e occultato, ingenti somme di denaro derivanti dalle fatturazioni. Inoltre gli imprenditori coinvolti avevano rivenduto la quasi totalità dei beni aziendali consistenti in merci, materie prime, macchinari e automezzi, dopo aver dichiarato il fallimento della società, incassando indebitamente centinaia di migliaia di euro”.

Dopodiché nove anni fa aveva fatto perdere le sue tracce per trasferirsi in diversi Paesi europei, fino ad approdare in Spagna. L’arresto è stato reso possibile grazie alla complessa attività investigativa portata avanti dall’aliquota dei carabinieri della Procura Generale di Perugia in collaborazione con la squadra mobile della questura di Teramo e il Servizio per la cooperazione internazionale della polizia di Roma che ha individuato il ricercato nella città Las Palmas, dove aveva aperto un ristorante italiano per vip. Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia e dove dovrà scontare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione.