Arrestato con un etto di droga tra cocaina, hashish ed ecstasy

Lo tenevano d’occhio da tempo perché sospettato di essere uno dei pusher che riforniva entroterra fermano e quando hanno deciso di fermarlo e perquisirlo hanno fatto centro. E’ accaduto a Monte Urano deve i carabinieri del posto hanno arrestato un monturanese di 43enne, in quanto colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, controllato in via Marche, è stato sottoposto a una perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 80 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish, un grammo di ecstasy, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sequestrato per successivi approfondimenti investigativi. Dopo aver espletato le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.

Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Fermo un 26enne albanese per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 2 grammi di hashish mentre era alla guida della propria auto con contestuale ritiro della patente di guida.

In un altro intervento, i Carabinieri di Monte Urano hanno poi denunciato in stato di libertà un 64enne italiano, che gestisce un bar del posto. Durante una perquisizione, sono state rinvenute tre munizioni di calibro 20, 28 e 270 "Win", oltre a una falce con lama in acciaio, occultata sotto il mobilio. La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha portato al ritrovamento di ulteriori 148 munizioni di calibro 12 e 219 di calibro 20, insieme a una lieve quantità di hashish. Anche in questo caso, il materiale è stato sequestrato per successivi approfondimenti investigativi.

Fabio Castori