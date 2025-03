Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Lo tenevano d’occhio da tempo perché sottoposto a sorveglianza speciale e, quando si sono accorti che non aveva rispettato quanto disposto dall’autorità giudiziaria competente, si sono messi sulle sue tracce perché sospettato di effettuare consegne di droga a domicilio nonostante le prescrizioni impostegli. Una volta intercettato in auto insieme ad un connazionale, c’è stato un rocambolesco inseguimento terminato con la cattura dell’uomo. In manette è finito un tunisino già noto alle forze dell’ordine, mentre si sta ancora indagando sulla posizione dell’altro connazionale. L’operazione è stata messa a segno dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo ieri pomeriggio e, al momento, i dettagli della vicenda sono tenuti nel massimo riserbo. Erano da poco passate le 15 quando gli agenti, impegnati in un servizio di controllo a Porto San Giorgio, hanno avvistato il tunisino che non aveva rispettato l’obbligo di sorveglianza speciale e che era pertanto ricercato dalle forze dell’ordine.

A quel punto i poliziotti hanno tentato di fermarlo, ma lui, in compagnia del connazionale, ha dato vita ad una pericolosa fuga per le vie delle città, per poi imboccare la Statale Adriatica e continuare la sua folle corsa. Sul posto si sono portate diverse pattuglie e auto civetta, fino a quando la vettura dei fuggitivi è stata intercettata all’incrocio con via Milano. Con una manovra a tenaglia, il veicolo è stato bloccato e, nonostante il nuovo tentativo del nordafricano di scappare, è stato neutralizzato e condotto in questura per le operazioni di rito, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente. Ancora da definire la posizione del connazionale che si trovava in compagnia del fuggitivo.

Nel frattempo l’auto e l’abitazione del tunisino oggetto della sorveglianza speciale sono state perquisite alla ricerca di sostanza stupefacente e anche di eventuali attrezzi da scasso, visto che gli inquirenti non escludono che i due potessero essere in procinto di mettere a segno qualche colpo. I risultati dell’attività, come detto, sono tenuti nel massimo riserbo in attesa degli sviluppi delle indagini.

Fabio Castori