Arrestato dopo fuga in bici e colluttazione coi poliziotti: trovati in casa cocaina e 2mila euro

Porto Sant’Elpidio, 6 ottobre 2025 – Era stato un episodio movimentato quello avvenuto qualche giorno fa, per le vie della città, con un 50enne che in sella alla bicicletta aveva investito un poliziotto che gli aveva intimato l’alt, rifugiandosi dopo una fuga avventurosa, in un bar del quartiere Faleriense dove è stato fermato e arrestato dagli agenti della Questura.

Adesso si conoscono i contorni esatti della vicenda. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga ed era tenuto d’occhio da tempo. I poliziotti in borghese lo avevano visto più volte uscire dalla sua abitazione in via Marsala per recarsi nei pressi del Roxy Bar, incontrando persone in modo ritenuto sospetto. Quando l’altro giorno, l’uomo è uscito di casa in sella alla sua bicicletta, gli investigatori hanno ritenuto di intervenire. Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato la fuga, arrivando a investire un poliziotto che cercava di sbarrargli la strada. Da lì l’inseguimento, prima in bici, poi a piedi lungo la Statale.

Durante la corsa, il 50enne ha abbandonato un involucro contenente cocaina, subito recuperato dagli agenti. La fuga si è conclusa nei pressi del bar, dove l’uomo ha tentato di entrare infrangendo la vetrata d’ingresso. Qui i momenti più concitati: i poliziotti hanno avuto grosse difficoltà a bloccarlo, anche perché alcuni avventori hanno cercato di ostacolare l’arresto, spingendosi persino a favorire la fuga del sospettato. Per le persone che hanno ostacolato l’operazione, sono ora in corso accertamenti e indagini per i reati di concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Solo dopo una colluttazione e con l’arrivo in rinforzo di due equipaggi della Volante, il 50enne è stato definitivamente immobilizzato e ammanettato. È seguita la perquisizione in casa dove sono stati trovati quasi 100 gr di cocaina, oltre 2000 in contanti, hashish e tutto il materiale per confezionare le dosi. Per l’uomo sono scattate le accuse di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.