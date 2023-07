Arrestato pusher tunisino latitante Deve scontare una condanna a sette mesi

Per diverso tempo era stato il punto di riferimento dello spaccio lungo la costa ma, a seguito di un’indagine vecchio stampo, fatta di pedinamenti e appostamenti, era finito nella rete delle forze dell’ordine, che lo avevano sorpreso mentre stava per cedere alcune dosi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare aveva poi permesso di rinvenire un altro quantitativo di droga occultato in casa. Dopo la condanna definitiva era latitante e i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, nell’ambito di un servizio predisposto, sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. In manette è finito un pusher tunisino, di 29 anni, residente a Porto Sant’Elpidio. Il giovane nordafricano era gravato da un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona. Il tunisino, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare una pena residua di sette mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, commesso a San Benedetto del Tronto il 20 maggio 2022. Dopo essere stato arrestato, è stato condotto presso il suo domicilio. L’autorità giudiziaria è stata informata dell’operazione da parte dei militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio.