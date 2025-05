Arresto in flagranza e incendio sventato dai vigili

In occasione della Giornata regionale della polizia locale, sono stati consegnati encomi anche a diversi operatori del Comando elpidiense che si sono particolarmente distinti per la loro attività in particolari frangenti. Nello specifico, il riferimento è al vice ispettore, Elena Nataloni, ai sovrintendenti Irina Koleva e Davide Sagripanti, agli agenti Dario Patrizi, Luca Bruni (doppia menzione), Valentina Conversano, Simone Quatrini. I meritati riconoscimenti sono stati attribuiti per attività che li hanno portati a rintracciare una minore scappata da una struttura, ad effettuare un arresto in flagranza di reato, a sventare un incendio e a rintracciare i responsabili di un incidente per omissione di soccorso. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore alla polizia locale, Enzo Farina insieme al Comandante della Polizia Locale, Luigi Gattafoni. "Ringrazio tutti i nostri agenti e ufficiali della Polizia Locale, - è stato il commento del sindaco Ciarpella - per il lavoro quotidiano a fianco dei cittadini, a tutela della sicurezza e l’importante supporto nei servizi interforze. Solo insieme a voi questa città può essere più sicura".