Arresto nel 2019 a S. Elpidio a Mare

Il Fermano non è nuovo, purtroppo, a operazioni antiterrorismo legate all’immigrazione clandestina. L’11 maggio del 2019 era scattato un blitz della Digos della questura di Fermo e del Nocs, Nucleo operativo centrale di sicurezza di Roma, a Sant’Elpidio a Mare. Blitz che potrebbe essere collegato all’operazione ’Wet Shoes’ messa segno ieri nella provincia di Fermo e in diverse zone dell’Italia. I poliziotti, in quella circostanza, avevano fatto irruzione in un appartamento in via Porta Romana e avevano arrestato un 40enne algerino sospettato di essere parte attiva di una cellula terroristica di matrice islamica, probabilmente collegata direttamente all’Isis.

Un massiccio spiegamento di forze di polizia aveva messo operato attraverso uno stratagemma al quale avevano collaborato i vigili del fuoco di Fermo. Era stata infatti simulata una fuga di gas e i pompieri erano intervenuti anche nell’appartamento dove si trovava il 40enne, invitando i residenti ad evacuare lo stabile. A quel punto decine di agenti, alcuni incappucciati, altri in borghese, altri ancora in divisa, avevano fatto scattare la fulminea irruzione. Subito dopo, in manette, era stato portato via il presunto terrorista, che, sorpreso nel sonno, aveva avuto il tempo solo di indossare i pantaloni. L’uomo, che si trovava a Sant’Elpidio a Mare da un mese circa, era stato condotto in questura e messo a disposizione delle autorità competenti. Negli uffici della polizia di Fermo, per essere ascoltato, era stato portato anche il fratello del 40enne algerino, che, però, in quel frangente era sembrato essere totalmente estraneo.

f. c.