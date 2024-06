Arretrati chiesti ai centri sociali anziani . Il Pd contro il Comune: "E’ gravissimo"

Non è passata inosservata la questione dei soldi richiesti ai centri sociali anziani da parte del Comune (per circa 60mila euro complessivi). "Una questione gravissima – secondo il Pd – Noi Insieme - sia per il metodo che per il merito". E spiegano: "Che il Comune richieda gli arretrati, in alcuni casi risalenti a quasi 13 anni fa, avrebbe dell’incredibile nei confronti di chiunque, figuriamoci nei confronti degli anziani, gente fragile che si è vista recapitare richieste di somme che arrivano anche a 30mila euro. Da quel che ci sa, c’era stato un incontro dove si anticipava ai centri che avrebbero dovuto pagare le utenze dal 2024, ma nessuno aveva avvertito questi anziani". La domanda che si pone il gruppo di minoranza: "Su quale base vengono richiesti questi soldi? Non ci risulta ci sia una convenzione in cui i centri debbano farsi carico di spese, né in alcuni casi, queste somme possono essere calcolate con esattezza, vista la promiscuità dei contatori. Ad esempio, nel centro sociale Angeli, viene alimentato anche il semaforo". E proseguono: "Né riteniamo che i centri sociali anziani che sono di iniziativa comunale (istituiti con sindaco Renzo Offidani, assessore ai servizi sociali Raffaele Sabbioni), debbano essere assoggettati alle stesse regole di altre associazioni che occupano locali comunali". Altra domanda del Pd- Noi insieme: "Se fosse come dice il Comune, come mai tali somme non sono state richieste per oltre un decennio? Di chi la responsabilità? Troppe campagne elettorali alle porte?". La considerazione di Pd-Noi insieme: "Al danno si aggiunge il ridicolo. Pressati dalle proteste esponenti di amministrazione e maggioranza, in alcuni casi promettono ‘sconti’, in altri dicono che le somme saranno ‘rimborsate’ attraverso contributi per la cura del verde, in altri ancora che ‘troveremo il modo di non farvi pagare nulla’. Ma stiamo scherzando? Ma come si fa a gestire la cosa pubblica in modo tanto raffazzonato, superficiale e al limite delle legalità?". La richiesta finale: "chiedere soldi agli anziani è una scelta politica, dettata solo dallo scopo di fare cassa vista la condizione disastrata dei conti del Comune. Chiediamo che l’amministrazione ritiri le richieste sanando la situazione che ha creato e preannunciamo richiesta di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa, e una interrogazione al sindaco per avere le dovute spiegazioni".