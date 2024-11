Arriva il cartone. Tennacola

Delle celebrazioni per i 120 anni di fondazione del Tennacola Spa (serve 27 Comuni tra fermano e maceratese), oltre alla elencazione dei milionari progetti avviati o che stanno per esserlo grazie a fondi Pnrr, regionali e propri della Spa (per oltre 50milioni di euro), fa parte un nuovo progetto di comunicazione. Si tratta di un approccio che si è voluto più al passo con i tempi, che si rivolge alle giovani generazioni e, di riflesso, alle loro famiglie. Il progetto è stato fortemente voluto dal nuovo Cda, oggi presieduto da Antonio Albunia, e se ne è occupato Leonardo Apolloni (componente del Cda, in rappresentanza di Montegranaro) insieme a Salvatore La Porta, dell’agenzia di comunicazione Jef srl il quale ne ha curato l’ideazione e la realizzazione di una serie a cartoon, incentrando la nuova strategia comunicativa intorno a 13 episodi in cui protagonista è il Tennacola Team. "L’obiettivo che ci siamo dati è ambizioso perché vogliamo rinnovare l’immagine del Tennacola, comunicarla in maniera diversa, guardando al futuro – spiega Apolloni –, così abbiamo creato un nuovo logo e una nuova identità visiva e impostato campagne di sensibilizzazione e progetti educativi per promuovere una corretta gestione dell’acqua". Gli episodi della serie a cartoon sono stati strutturati per far capire alle nuove generazioni l’importanza del servizio idrico, la sua storia e che cosa avviene ogni giorno. I 13 episodi trattano dei 120 anni del Tennacola, del ciclo dell’acqua,fino al consumo consapevole.

