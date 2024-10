Arriva il ’Gamics Marche’: "Unico limite la fantasia"

C’è un mondo colorato e bellissimo, un mondo fatto di fumetti, di cultura pop, di canzoni e di cartoni animati. È un mondo che appassiona tantissime persone, più o meno giovani, che si daranno appuntamento per la grande kermesse in programma sabato e domenica, dalle 10 alle 19, al Fermo forum, in occasione del Gamics Marche, la fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop organizzata da Hidden Door con il patrocinio del Comune. Un mondo straordinario di 10 mila metri quadrati di divertimento, "il cui l’unico limite è la tua fantasia", spiegano gli organizzatori. In fiera ci saranno personaggi reali e gadget, tantissime aree intrattenimento e ospiti di caratura internazionale, oltre alla beniamina di tutti i tempi, la cantante Cristina D’Avena, capace di richiamare il pubblico di tutte le età. Previsti tanti show con le sigle dei cartoni, i videogiochi più innovativi, una grande area retrogaming con le retroconsole vintage e più di 50 cabinati da sala giochi. Per gli appassionati delle costruzioni, è già in allestimento un’immensa area mattoncini di oltre 1500 metri quadrati, tantissime attività per i cosplayer, il k-pop, l’artist alley con 30 autori di fama internazionale, i workshop e molto altro. Per il sindaco Paolo Calcinaro è una soddisfazione che la grande manifestazione di livello nazionale si tenga ancora una volta a Fermo, città di accoglienza e di apertura a tutte le forme di cultura e di comunicazione. È un movimento turistico fuori stagione, sottolinea l’assessore Annalisa Cerretani, quello che Gamics Marche garantisce ogni anno, con edizioni che arrivano a sfiorare le 20 presenze in tutta Italia. A Fermo l’edizione 2023 si è fermata, si fa per dire, alle 10 mila unità, straordinario il successo e l’apprezzamento del pubblico.

L’attesa quest’anno, oltre che per Cristina D’Avena, il cui spettacolo è previsto per sabato alle 18, è anche per Giancarlo Esposito, celebre per i suoi ruoli iconici da "cattivo", come Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, oltre al suo recente ruolo di Anton Castillo in Far Cry 6. Esposito sarà disponibile per foto e autografi, e parteciperà a un talk show domenica 13 ottobre, dedicato alla sua carriera di antagonista. Sempre domenica sarà il turno di Giorgio Vanni, l’inconfondibile voce delle sigle di serie come Pokémon e Dragon Ball, che si esibirà in un live travolgente. Tra gli altri ospiti di rilievo del Gamics Marche 2024 Emanuela Pacotto, voce di personaggi leggendari come Nami di One Piece e Bulma di Dragon Ball, e il doppiatore Angelo Maggi, famoso per essere la voce italiana di Iron Man e Bruce Willis.

Grande spazio anche per il mondo delle nuvole parlanti grazie a una ricca artist alley, un’autentica "via degli artisti" dove i più noti autori di fumetti incontrano il pubblico e disegnano dal vivo, per poi svelare i segreti della loro arte nel corso di una serie di workshop. E per chi vuole lasciarsi coinvolgere da uno shopping unico e divertente una grande mostra mercato, con espositori da tutta Italia e un enorme assortimento di manga, fumetti americani, action figures e gadget di ogni tipo. "Gamics quest’anno assume una connotazione internazionale, aprendosi al mondo della serialità televisiva e della cinematografia, al pari delle grandi manifestazioni europee, spiega dichiara Lucio Campani, amministratore unico della Hidden Door, "Siamo in grado di dare seguito a un progetto che mira a rappresentare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di comics e cultura pop".