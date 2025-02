Arriva il ministro Valditara . Farà tappa all’Its Smart Academy

Inizia con i big del partito la campagna elettorale della Lega Marche in vista delle prossime elezioni regionali. Mentre ad Ancona arriveranno il segretario nazionale del partito, Matteo Salvini, e il ministro all’economia Giancarlo Giorgetti, il 26 febbraio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà in visita a Fermo, in occasione della prossima riapertura dell’ex mercato coperto.

In mattinata infatti il ministro farà tappa all’ITS Smart Academy di Fermo, un’eccellenza della formazione tecnica e professionale, per poi spostarsi nel pomeriggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove parteciperà all’evento Il Futuro nella Tradizione, un’importante occasione di confronto sulle prospettive dell’istruzione e del merito in Italia.

L’ITS si sta organizzando proprio per dar vita, all’interno dell’ex mercato coperto, ad un nuovo impegno per la formazione di giovani e meno giovani, in questo senso la visita del ministro sarà l’occasione per raccontare prospettive e possibilità e per costruire nuove collaborazioni.

Giorgia Latini, Segretario regionale della Lega Marche, sottolinea come questi appuntamenti rappresentino una testimonianza concreta dell’attenzione del partito nazionale per le Marche: "La nostra regione, governata dal centrodestra, sta dimostrando come la Lega sia una forza di governo responsabile e concreta. Negli anni abbiamo fatto crescere una classe dirigente competente, formata da sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali e regionali di qualità".