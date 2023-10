Arriva il sottosegretario Prisco: "Fermo meriterebbe la visita del ministro dell’Interno"

Sarà un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica speciale quello che si svolgerà questa mattina alle 11 in Prefettura. Oltre ai sindaci dei comuni interessati e le forze di polizia, l’incontro sarà infatti presieduto eccezionalmente dal sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Il sottosegretario in visita istituzionale nelle Marche, sarà Fermo in mattinata e, al termine della riunione del Comitato, farà visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo. Una visita quella di Prisco, che è stata accolta di buongrado dai sindaci e interpretata come un segnale di interesse del Governo per le criticità della costa ed in particolare del quartiere fermano di Lido Tre Archi. Il sottosegretario ha infatti le deleghe al Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, delle politiche del personale dell’amministrazione civile, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle politiche antiracket, commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, membro dell’unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Non tutti però la pensano così. Ad andare controcorrente è il presidente di Confabitare Fermo Renzo Paccapelo: "Ci chiediamo cosa c’entri un sottosegretario con tali deleghe in un territorio bisognoso di ben altri interventi e figure istituzionali. Serve forse solo e soltanto a marcare il territorio come successe all’epoca della visita del sottosegretario precedente. Fermo non merita la visita del ministro dell’Interno? I fatti, gli accadimenti, la piazza di spaccio, gli spari in faccia, nel suo territorio e in quello dei comuni vicini dove è stato portato il contagio delle bande di Lido Tre Archi non avrebbero richiesto una presa di posizione dei sindaci per un intervento del massimo responsabile del ministero dell’Interno? No! I sindaci non hanno voglia di delegare o farsi oscurare da figure di primo piano. Così a Milano il sindaco Sala nomina addirittura il prefetto Franco Gabrielli con delega alla sicurezza della città, a Fermo tale figura era prevista dal memorandum sulla sicurezza del 2019, peccato che il sindaco abbia poi nominato una figura mai entrata in servizio. Noi continueremo la nostra battaglia, giusta, a tutela dei cittadini, mentre la politica politicante pensa alle elezioni e alle candidature".

Fabio Castori