Arriva il violinista Sergio Reggioli

Dopo l’interessante incontro sul giornalismo d’inchiesta affrontato l’altra sera con Danilo Procaccianti (redattore di Report) nella rassegna Incipit si cambia decisamente argomento. Il 5 marzo, il tema principale sarà la musica. Anche in questo caso, le curatrici della rassegna, Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, hanno voluto un ospite eccellente che, per di più, ha come valore il fatto di essere marchigiano (di Porto Potenza Picena): il violinista Sergio Reggioli, da oltre 25 anni performer di assoluta caratura dello storico gruppo dei Nomadi. Reggioli in realtà è un polistrumentista: il violino è la sua vera, indubbia, specialità, dove riversa tutto il suo talento trasmettendo forti emozioni diventando un beniamino acclamato dal pubblico, ma suona anche le percussioni, la chitarra, la tromba e il pianoforte e, tanto per non farsi mancare niente, si cimenta come voce dei Nomadi. A Incipit, Reggioli si racconterà, ripercorrerà le tappe della sua carriera, l’incontro con Beppe Carletti e gli inizi della sua straordinaria avventura con i Nomadi, le esibizioni accanto a grandi nomi della musica italiana, aneddoti, curiosità legate al mondo della sua musica. La rassegna è promossa dall’Associazione Santa Croce, patrocinata dal Consiglio Regionale delle Marche, organizzata in collaborazione con Grafiche Fioroni, Libreria ‘Il gatto con gli stivali’, l’illustratore Lufo, il Centro Giovanile Casette, gli sponsor. L’incontro inizia alle 21,15 e si tiene all’auditorium ‘Della Valle’, a Casette d’Ete.