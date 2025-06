Arriva la 21esima festa dei bambini. La parola d’ordine è: divertimento

Per la 21esima edizione della Festa dei Bambini, l’Asd Nestore ha messo a punto un programma in cui, ancora una volta e più di sempre, la parola d’ordine è semplicemente: divertimento. Sabato e domenica, nel piazzale Europa e nello splendido parco del quartiere, le famiglie potranno trovare proposte e animazione di ogni genere per trascorrere pomeriggi e serate in allegria. Ricchissimo il programma con giochi gonfiabili, truccabimbi, l’arrivo dei supereroi, con ‘Juego’ un nuovo modo di giocare per strada. Inoltre, sabato (ore 18), spazio anche agli affascinanti aquiloni con laboratori per aiutare i bambini a crearli per poi divertirsi a farli volare, mentre domenica il programma si arricchisce con Astrafit divertimento spaziale ed energia reale, e Agitily Dog & Dog Balance Fit. Come è tradizione di Nestore, è garantita la merenda per tutti i bambini, ma funzioneranno anche stand gastronomici. Nelle due serate, infine, spazio agli eventi musicali: sabato (ore 21,30) lo spettacolo ‘Kaos Cartoons Show con Palamortara show, mentre domenica (sempre alle 21,30), la Festa dei Bambini chiude con il concerto spettacolo dei ragazzi della band ‘Frutti Freschi’ per una travolgente ‘spremuta di musica’.