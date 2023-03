Arriva la dea bendata Vincita al MillionDay

Un MillionDay con la combinazione dei cinque numeri che si è rivelata vincente ha fatto piovere su un anonimo scommettitore che frequenta la tabaccheria Martini (sul lungomare Trieste) la bellezza di 1 milione di euro. La giocata sarebbe stata effettuata lo scorso fine settimana, di venerdì (stesso giorno dell’estrazione fortunata), ma i titolari della ricevitoria si sono accorti dell’avvenuta vincita solo quando sono entrati nel sistema di quello specifico gioco, del MillionDay e hanno letto che "venerdì 3 marzo, vincita da 1milione di euro a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche". Oltre alla comprensibile euforia del momento da parte dei titolari dell’attività, inevitabile è scattata la caccia al neomilionario che potrebbe essere della zona. Ai titolari della tabaccheria resta la soddisfazione della straordinaria vincita avvenuta con una giocata fatta da loro. L’auspicio è che il vincitore sia qualcuno del posto, che abbia realmente bisogno di una somma così consistente e, non ultimo, che abbia un pensiero gentile anche verso la tabaccheria che, come noto, non percepisce alcuna percentuale dalla vincita. Resta il dato di fatto che la dea bendata si è fermata un’altra volta sul fermano, dispensando quattrini in quantità: è di poche settimane fa la maxi vincita di oltre 4milioni di euro al Superenalotto avvenuta a Montegranaro.