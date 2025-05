Arriva la firma degli eredi. Casa Dondero diventa realtà: "Grazie a chi ci ha creduto"

Avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 6 maggio Mario Dondero, di sicuro li avrebbe festeggiati a Fermo, nella sua casa piccola e carica di storie, con gli amici di sempre e davanti ad un buon vino. Se n’è andato ormai dieci anni fa il grande fotoreporter, lasciando qui quella piccola casa nel centro storico della città e tante persone che lo ricordano con un sorriso. Tutti insieme hanno unito le forze, con il coordinamento della associazione culturale Altidona Belvedere che gestisce la fototeca provinciale e sta catalogando e recuperando l’immenso catalogo di Dondero. L’obiettivo era riuscire a raccogliere 30mila euro e rilevare la casa dagli eredi per lasciarla aperta alla città, farne ancora la casa dell’arte e della cultura, della fotografia e delle storie. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad una raccolta fondi cui hanno partecipato in tantissimi, nei giorni scorsi la firma dal notaio, a darne notizia è l’ultima compagna del fotografo, Laura Strappa: " Il passaggio dagli eredi è stato firmato il 29 aprile scorso. Erano presenti le due figlie di Mario, Maddalena e Elisa, e il presidente dell’associazione Pacifico D’Ercoli. Il figlio Bruno ha inviato una procura, essendo molto impegnato nel suo lavoro a Parigi. Siamo molto felici e ringraziamo ancora tutti coloro che ci hanno sostenuto e incoraggiato. Chiediamo a coloro che non hanno lasciato un recapito telefonico o mail di inviarlo sul sito dell’Associazione in modo che possiamo inviare al più presto l’attestato di donazione per la denuncia dei redditi".

Un progetto che crescerà nel tempo lo definisce Laura, serviranno ancora risorse per la ristrutturazione ma di sicuro si potrà accedere a qualche bando utile a riaprire al più presto una casa museo. Il sindaco Paolo Calcinaro si era già impegnato ad inserire la casa Dondero nella rete museale della città, per consentirne l’apertura e la fruizione nel tempo, la casa è stata anche segnalata dal Fai come luogo del cuore e in tanti hanno dato un piccolo o grande contributo per arrivare alla cifra utile a rendere di tutti la casa di Mario, con la porta sempre aperta, la musica, le risate, le foto ovunque, i rullini ancora da scattare e tutti i ricordi di viaggi e di avventure vissute nel tempo bello della sua vita.

Angelica Malvatani