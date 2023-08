Arriva la gara di ’Poetry Slam’

Stasera in piazza Matteotti (ore 21.15) si svolgerà per la prima volta a Porto San Giorgio una gara di ’Poetry Slam’. L’evento sarà promosso dalla locale Consulta dei giovani col sostegno di Pro loco e Comune. "La Consulta – viene spiegato dagli organizzatori – ha pensato di proporre questo evento poiché il genere di competizione sta prendendo piede, conquistando il suo spazio in molte città universitarie quale valvola di sfogo per confrontarsi su tematiche attuali e comuni ai giovani". La competizione vedrà contrapporsi sette performer: avranno a disposizione tre minuti ciascuno per esibirsi.