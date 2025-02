Arriva la riqualificazione per il porto peschereccio

Si sta dilungando più del previsto la pubblicazione della sentenza del consiglio di Stato concernente la gestione del porto turistico da parte della società Marina. In attesa l’amministrazione ha pensato bene di rivolgere l’attenzione alla riqualificazione del porto peschereccio. La sentenza del consiglio di Stato riguarda la richiesta della società Marina di annullare l’ordinanza con cui il Tar delle Marche ha riconosciuto la legittimità del decreto comunale di decadenza per morosità della concessione in capo alla stessa società Marina. E’ lunga l’attesa e all’amministrazione non è dato sapere quali saranno i compiti di sua competenza in un periodo che si prospetta di grandi cambiamenti nella gestione del porto, anche con la possibilità di consistenti investimenti sulla base del piano regolatore portuale adottato dalla passata amministrazione. Ovviamente per galateo istituzionale le parti interessate, Comune in primis, non esternano ipotesi in merito all’attesa sentenza. Nel frattempo, come accennato, l’amministrazione ha deciso di effettuare un intervento di restyling del porto peschereccio ed allo scopo ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’opera di riqualificazione interesserà in particolare l’impianto di carburante ed i venti box presenti sul molo che vengono utilizzanti come magazzini dagli operatori ittici. L’obiettivo è di ottenere finanziamenti a fondo perduto partecipando al bando Feampa. I costi stimati per i lavori ammontano ad un milione di euro: "Con questo lavoro – dichiara l’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua - si vuole migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi e promuovere la pratica sportiva della pesca. Per fare questo verranno installati pannelli fotovoltaici sul tetto dei box, due dei quali verranno destinati alla vendita del prodotto ittico a chilometro zero. I nuovi box saranno prefabbricati e sostituiranno totalmente quelli esistenti che sono in lamiera. Nuovi anche i sistemi di illuminazione. Prevista pure un’area per la raccolta dei rifiuti nella zona a sud dei nuovi manufatti". "L’intento dell’Amministrazione – prosegue Senzacqua – è pure quello di mettere mano all’impianto di carburante che verrà smantellato: via i tre serbatoi da 30 mc, al loro posto ne saranno posizionati due protetti da un cassone per arginare possibili fuoriuscite di gasolio".

Silvio Sebastiani