Arriva la ruota panoramica di 32 metri

Se, nel periodo natalizio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio è un cult, per l’estate, dopo l’esperienza di Fermo, piace tanto da condividerla, l’idea della ruota panoramica. Da collocare dove? Nella pineta nord, nell’area dedicata a prato, lasciando lo spazio per il ‘teatro del cielo’ per gli spettacoli del festival ‘I Teatri del Mondo’ (a luglio). La ruota che gli amministratori intendono installare e rendere operativa da metà giugno (fatti salvi i tempi tecnici per sbrigare le procedure del caso) fino al 30 settembre, avrà un’altezza di 32 metri. L’idea è di individuare, con una evidenza pubblica, un soggetto privato che fornisca l’attrazione principale dell’estate 2025, e che non ci siano costi per il Comune ad eccezione dell’allaccio dell’Enel (previsti 1800 euro). "La collocazione di una ruota panoramica rientra nel novero delle azioni di specifica valenza turistica finalizzata alla promozione dell’immagine della città" si legge nell’atto in cui si forniscono le linee di indirizzo per realizzare questa imponente attrazione sul lungomare, a ridosso del polmone verde della città. L’idea di installare una ruota panoramica è stata avanzata e condivisa dal capogruppo consiliare di Fd’I, Giorgio Marcotulli, secondo cui si potrebbe anche pensare a sfruttare le potenzialità di quell’area: “La pineta ben si presterebbe, per un suo migliore e maggiore utilizzo, a essere ripensata come un parco giochi, una ‘Pineta dei balocchi’, attrezzandola a misura di bambini, con accorgimenti anche semplici che ne facciano un punto di riferimento per le famiglie di turisti”. Una proposta che potrebbe conciliarsi con il festival internazionale dei Teatri del Mondo che, all’interno della pineta e in una porzione del prato, propone numerosi spettacoli.

Marisa Colibazzi