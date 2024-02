Arriva la seconda sconfitta consecutiva per Montegranaro

Seconda sconfitta consecutiva per la Sutor Basket Montegranaro sul campo del Basket Giovane Pesaro nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C unica girone Marche Umbria. Inizio di partita dove le difese hanno nettamente la meglio sugli attacchi che, per diversi minuti di gioco, non producono canestri in nessuna delle due metà a campo. Sul finale di frazione l’attacco veregrense si scioglie e con le triple di Passarini e Merlini, la Sutor mette il naso avanti: 15-17 al 10’. L’avvio del secondo periodo è tutto di marca locale, il parziale di 12-0 spedisce Pesaro al comando delle operazione e così sarà fino alla fine del match. La reazione sutorina è tutta nelle triple di Nessi e Quinzi che consentono alla Sutor di restare a contatto sul 31-28 di metà gara. Break pesarese di 8-0 a inizio terzo parziale e svantaggio gialloblù che supera la doppia cifra. Nessi e Merlini suonano la carica, ma è un tentativo troppo debole per impensierire gli avversari che si mantengono a distanza di sicurezza, 50-39 all’ultima pausa. Ultimo quarto che ha poco o niente da dare al match: Pesaro controlla e gestisce il vantaggio fin qui accumulato fino al suono della sirena, che certifica la vittoria locale con il punteggio di 69-58. Prossimo impegno domenica 4 febbraio alla Bombonera di Montegranaro per affrontare Tolentino. Buone notizie in casa del Porto Sant’Elpidio Basket con una preziosa vittoria esterna in quel di Tolentino per 71-59. Gli uomini di coach Massimiliano Domizioli in virtù di questo blitz esterno si portano a quota 22 punti al 7° posto e guardano con fiducia alle partite rimaste. Dopo un primo parziale in totale equilibrio finito sul 21-20, dopodiché gli ospiti portoelpidiensi provano un piccolo allungo ed al riposo lungo il tabellone segna 37-31 per Fabi e compagni. Il terzo periodo vede l’allungo decisivo dei biancoazzurri con le bocche da fuoco Boffini e Fabi che portano la propria squadra sul 58-48. Gli ultimi 10’ vede gli ospiti controllare agevolmente, chiudendo vittoriosamente sul 71-59.

Fine settimana senza gare ufficiali per l’Infoservice Sambenedettese Basket nel campionato Interregionale di Serie C Abruzzo Molise Marche. La gara prevista a Roseto è stata rinviata a causa della partecipazione degli atleti del Roseto agli spareggi per l’ammissione alla fase Interzona Under 17 Eccellenza. La partita sarà quindi recuperata il 21 febbraio alle 21. I rossoblù di Coach Tempera sono ora attesi da un doppio turno casalingo contro Teramo Basket (sabato ore 18:30) e Torre de’Passeri ( 10 Febbraio ore 18:30), gare fondamentali per proseguire la rincorsa ad un posto nei playoff. Proseguono nel frattempo i campionati del settore giovanile Unificato Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket. Nel campionato Interregionale Under 19 Gold i rossoblù, dopo un 2023 avaro di vittorie, hanno ottenuto due successi consecutivi grazie al nuovo Coach Marco Borgognoni. I rossoblù affronteranno L’Aquila in casa nella terza giornata di ritorno.

Hanno concluso il loro campionato invece gli atleti dell’Under 17 Eccellenza. Non è riuscita l’impresa ai rossoblù di Coach Piero Bianchi che vengono sconfitti nel doppio confronto dal Lanciano (punteggio aggregato 160 a 120). I rossoblù hanno dimostrato che il gap, evidente ad inizio stagione, si è notevolmente ridotto tanto che avrebbero potuto conquistare con merito il match di andata se non fosse stato per un arbitraggio che ha pesantemente condizionato la gara. La Sambenedettese Basket parteciperà invece alla Coppa Abruzzo Under 17 Eccellenza con inizio previsto per la fine del mese di Febbraio.

Trionfo invece per Grottammare Basketball nel campionato Under 15. I biancocelesti di Coach Borgognoni con la vittoria ottenuta contro Giulianova 58 a 43 conquistano la vittoria del proprio girone con una giornata di anticipo da imbattuti. I biancocelesti di Grottammare Basketball si giocheranno il Titolo regionale con le prime due formazioni provenienti dai gironi B e C. Concludono il girone di andata al secondo posto i più piccoli dell’Under 13 di Grottammare Basketball.