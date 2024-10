Arriva l’innovativo corso da Food manager

Scadono il 31 ottobre i termini per iscriversi al corso di Food Manager, il primo promosso dall’Its Smart Accademy, con il polo ‘Urbani’ e con un partner d’eccezione, la Coal. Proprio il direttore generale Coal, Alessandro Buoso, illustra la grande rilevanza che assume questo corso per un’azienda che ha 300 punti vendita in tutta Italia "ma – dice – facciamo un’enorme fatica a trovare personale perché non ci sono giovani preparati. C’è pochissima professionalità". E allora benvenga questo corso, coordinato da Mario Andrenacci (vicepreside ‘Urbani’), "strutturato in collaborazione con la Coal, per formare figure che, in modo qualificato, operino nel settore del commercio alimentare e abbiano una cognizione precisa dei prodotti in vendita.

Tenute da tecnici ed esperti del settore, le lezioni prevedono una formazione a 360 gradi, con inglese, marketing, logistica, informatica". Punto di forza dei corsi Its è il rapporto diretto tra formazione (1000 ore) e impresa e, in questo caso, gli stage (800 ore) saranno effettuati nei punti Coal. La direttrice Its, Elisabetta Baldini chiarisce che i corsi sono gratuiti, si terranno a Villa Baruchello e sono rivolti a studenti senza limiti di età. Andrea Santori (presidente Its) punta l’attenzione sulle borse di studio messe a disposizione per allievi provenienti da fuori zona e sul fatto che "il nostro Its è l’unico ad aver siglato un accordo con l’unico istituto professionale pubblico della regione, l’Urbani, ammesso alla sperimentazione dei 4 anni di superiori cui si sommano i 2 anni di Its".

"Il corso – ha affermato Elisabetta Baldini, direttrice di ITS Smart Academy – punta a formare una figura professionale e specializzata verticalmente con tutte le competenze tecniche e pratiche per operare nel settore della grande distribuzione organizzata, tipicamente nei ruoli di Imprenditore, Temporary Manager, Responsabile settori: gastronomia, macelleria, frutta/verdura, Addetto alla logistica dei centri distributivi, Gerente del punto vendita, Consulenza come Libera Professione". Anche l’onorevole Giorgia Latini (vicepresidente commissione cultura della Camera) sottolinea l’importanza della sperimentazione, condivisa anche dal ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara che ci crede molto ed è atteso in visita (forse a dicembre) nelle sedi Its, di Porto Sant’Elpidio e Fermo. Info: itssmart.it.

m.c.