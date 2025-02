Arriva lo spettacolo ’Le donne di Puccini’

Le donne nell’opera: le più celebri romanze al femminile tratte dalle opere di Giacomo Puccini (Turandot, Boheme, Tosca e in Madame Butterfly) saranno proposte nello spettacolo denominato "Le donne di Puccini" che andrà in scena alle ore 17,30 di domenica nel teatro comunale di Porto San Giorgio.

L’organizzazione è dell’associazione "Musica Incantatrice" che per l’evento in questione ha ottenuto il patrocinio ed il contributo della commissione della regione Marche per le pari opportunità tra uomini e donne. I cantanti interpreti sono il soprano Melissa D’Ottavio ed il tenore Luca Pasolini. Al pianoforte Mari Ratilashvili.

Un recital imperdibile che passerà in rassegna le donne del teatro di Giacomo Puccini proponendo pagine indimenticabili del melodramma italiano come "Vissi d’arte" da Tosca, "Tu che di gel sei cinta" da Turandot, "Donde lieta uscì" da La Bohème. Quindi, un recital di prestigio tutto da gustare dagli appassionati e non solo di questo tipo di musica. L’ingresso è gratuito.