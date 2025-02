Arriva un nuovo defibrillatore

Sarà presentato oggi alle 15,30 il nuovo defibrillatore automatico che sarà messo a disposizione della popolazione di Amandola. Ad annunciarlo è stato Francesco Luciani, presidente dell’associazione ‘Mandorlo d’Argento’ di Amandola, che ha voluto ricordare l’episodio fortunato che ha portato all’attivazione di questo nuovo strumento che sarà installato presso l’ex Prefettura in via Cesare Battisti della città montana. Il primo defibrillatore era stato messo a disposizione della comunità amandolese grazie alla donazione di alcune ditte e associazioni. "La ditta produttrice del defibrillatore – ricorda Francesco Luciani – ci aveva spiegato che aderiva ad una campagna di sensibilizzazione, pertanto ogni volta che uno dei suoi strumenti veniva utilizzato per salvare una vita, la ditta avrebbe provveduto di propria iniziativa a donare un defibrillatore alla famiglia della persona salvata, con l’impegno di offrirlo in dotazione ad una associazione del territorio. Nel marzo del 2023 una persona che stava camminando in piazza di Amandola, ha accusato un malore improvviso e si era accasciata a terra, fortunatamente in zona era presente una dottoressa che si prodigata con il sostegno dei sanitari e di un defibrillatore. Un intervento provvidenziale che ha salvato la vita di una persona. La ditta ha quindi donato un nuove defibrillatore alla famiglia che ha poi provveduto a consegnarlo al ‘Mandorlo d’Argento’. Siamo felici di poter mettere questo strumento a servizio della popolazione. Subito dopo la presentazione ci sarà l’assemblea dei soci".