Arrivano i diplomi per i nuovi Oss e per i futuri operatori turistici

‘Dai banchi di scuola verso il futuro’ è con questo titolo che si è tenuta al ‘Cicconi’ una cerimonia in cui protagonisti sono stati gli alunni del ‘Tarantelli’, istituto professionale del polo ‘Urbani’, sia quelli che hanno frequentato il corso integrato Oss, sia quelli che hanno seguito il percorso per operatore della ristorazione e operatore di sala/bar, Studenti che hanno ricevuto gli attestati di qualifica professionale rilasciati dalla Regione. Sono stati anche consegnati attestati di qualità nazionale ed europea agli studenti delle 4a Eno e 5ac Eno che hanno aderito al progetto di gemellaggio virtuale ‘Histoires de migrations, de la réalité à la fiction’, vincitore di eTwinning National e European quality label. La cerimonia, aperta dalla dirigente, Laura D’Ignazi, è stata utile occasione di confronto e dialogo tra quanti si occupano del mondo della scuola nelle Marche, a partire dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, che si è complimentata con gli studenti, fino a Franca Romagnoli (in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione).

Il Commissario Prefettizio, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, e il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi hanno sottolineato l’importanza della formazione specialistica attraverso i percorsi in sussidiarietà con la Regione, per uno sviluppo in ambito turistico e sanitario. Sulla stessa linea il direttore delle professioni sanitarie ast, Renato Rocchi, nel ribadire la necessità di formare giovani pronti a lavorare nel settore sanitario, dove la richiesta è in crescita costante. Interessanti le testimonianze di Raffaella Meriggi, ex alunna del ‘Tarantelli’ oggi agente turistico, della chef Laura Evandri, dell’assistant restaurant Federico Montelpare, e dell’assistente di volo Chiara Teodora.