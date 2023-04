Arrivano i ’Tiromancino’ Sarà un mese di festa

Passata la Pasqua, andremo incontro ad un concentrato di manifestazioni, legate alla festa delle feste, quella del Patrono San Giorgio, che cade il 23 aprile. Come da tradizione, il giorno 23 è riservato alle cerimonie religiose con la Messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Fermo nella chiesa di San Giorgio alle ore 11,30 e la processione con il busto del Santo e benedizione del mare alle ore 17. Intanto in attesa che l’amministrazione faccia conoscere il programma delle manifestazioni di aprile-maggio con particolare riferimento a quelle legate ai festeggiamenti per il Patrono ne anticipiamo le maggiori. Tra esse il 22 aprile concerto in piazza Matteotti ad ingresso gratuito de I “Tiromancino”, il celebre gruppo di Roma, storicamente guidato da Federico Zampaglione. Restando nelle iniziative di carattere musicale, è in via di definizione per il 21 aprile un intervento di tutti i più noti musicisti di Porto San Giorgio. Da ricordare poi il tradizionale concerto del complesso Bandistico Città di Porto San Giorgio che si terrà alle ore 21,15 del 23 aprile nel teatro comunale. Maestro Direttore Mirco Barani, ospite d’onore il Basso Gianni Paci, presenta Giulia Scalpelli. Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte il presidente della banda Vincenzo Cestarelli e il sindaco Valerio Vesprini assegneranno il riconoscimento “Sangiorgese dell’anno”, giunto all’ottava edizione. Fa parte della tradizione anche la grande fiera di San Giorgio di cui domenica 16 luglio si terrà la 34esima edizione. Una grande kermesse mercantile molto partecipata anche da fuori città, con l’intervento di circa 250 bancarelle disposte in tutte le vie a sud del viale Buozzi, di una trentina di espositori sul viale Buozzi, degli stand delle associazioni di volontariato in piazza Matteotti e di una quindicina di banchi di aziende agricole della Coldiretti. Servizio di bus navetta gratis dai parcheggi periferici al centro città con orario 9-13 e 14,30-19,30.

In programma anche i seguenti eventi sportivi: il giorno 23 aprile taglio del nastro della nuova pista di atletica, sul campo sportivo nuovo di via D’Annunzio; il 15 aprile festa dei 40 anni di istituzione della Polisportiva Mandolesi e un torneo internazionale di volley al palasport. Per chiudere dal 28 aprile al primo maggio “Street Food Festival” organizzato dall’associazione “Gente di Strada” nel cui ambito si potrà ballare ai suoni di Fargetta direttamente da Radio Deejay.

Silvio Sebastiani