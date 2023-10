Aveva un arsenale dentro casa, undici fucili sequestrati a un anziano

Fermo, 15 ottobre 2023 – Minacce a mano armata. Non è il titolo di un film poliziesco degli anni ‘70, ma il leitmotive dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, che hanno denunciato tre persone per minaccia aggravata. I militari dell’Arma di Monte Urano, a conclusione delle indagini relative a una querela presentata da una donna del posto, hanno deferito un monturanese di 75 anni per minacce e possesso illegale di armi.

Durante un litigio familiare, l’anziano aveva minacciato la donna. In seguito alle indagini, i carabinieri hanno ritirato cautelativamente 11 fucili da caccia, munizioni e la licenza per il porto d’armi sportivo del 75enne. Inoltre, è stato scoperto che l’anziano deteneva illegalmente una carabina marca Shanghai 62, priva di matricola, e due bastoni animati non dichiarati. Le armi illegali sono state sequestrate penalmente, mentre le armi e le munizioni regolarmente denunciate, insieme alla licenza, sono state sequestrate cautelativamente ai sensi del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dell’accaduto dai carabinieri di Monte Urano, che procederanno con gli opportuni approfondimenti.

Sempre a Monte Urano, in un’altra circostanza, i militari dell’Arma hanno deferito all’autorità giudiziaria un anziano di 80 anni per minacce aggravate e il porto non giustificato di strumenti atti ad offendere. L’80enne aveva minacciato un gruppo di ragazzi minorenni durante una discussione insignificante, impugnando un coltello dall’interno della sua auto. Le armi possedute legalmente dal soggetto sono state ritirate cautelativamente in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. Anche in questo caso l’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dei fatti dai carabinieri di Monte Urano.

A Montegranaro, invece, i militari dell’Arma hanno denunciato all’autorità giudiziaria competente un veregrense di 71 anni per minaccia aggravata. La vittima ha riferito di essere stata minacciata con un coltello dal suo vicino di casa, che l’ha affrontata con frasi minacciose rivoltele per il rinvenimento dei "bisognini" non graditi del suo cane trovati nei pressi dell’abitazione del 71enne. Gli investigatori hanno confermato la veridicità della denuncia grazie alle testimonianze raccolte. L’uomo non possiede armi e l’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri di Montegranaro, che procedono con l’indagine.