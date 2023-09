Arsenale nascosto sotto il materasso, 72enne di Altidona nei guai

Altidona (Fermo), 1 settembre 2023 - Forse aveva paura dei ladri, di rimanere vittima di qualche rapina, di qualche aggressione in casa. Sta di fatto che aveva allestito un vero e proprio arsenale con armi di vario tipo e cariche nascoste sotto al materasso e dietro la porta della stanza da letto La scoperta è stata fatta dagli uomini della polizia amministrativa della questura di Fermo dopo una serie di controlli serrati legati alla regolare detenzione delle armi da parte dei soggetti titolari delle licenze di polizia, come porto d’armi uso caccia, uso sportivo e difesa personale. Un settore questo oggetto di continue attenzioni della polizia per le delicate implicazioni che esso può comportare in caso di abuso. L’attività effettuata dagli agenti della polizia amministrativa ha permesso di eseguire controlli su diversi detentori di armi, al fine di verificarne il rispetto delle normative vigenti in materia. Nella giornata di ieri, dopo aver proceduto ad un controllo sulla regolare detenzione di armi, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un uomo 72anni di Altidona, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica poiché deteneva in un luogo non idoneo più armi rifornite di munizionamento. Alcune di queste, sono state rinvenute sotto il materasso e dietro la porta della camera, completamente cariche di cartucce e pronte all’uso. Il 72enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria anche perché trovato in possesso di numeroso munizionamento, ben oltre il limite previsto dalla legge. Quello di ieri è l’ennesimo controllo che gli agenti della polizia amministrativa effettuano quotidianamente, vigilando sul rispetto delle normative di legge in ordine alla detenzione di armi, sia sotto il profilo dei requisiti soggettivi - alla base del rilascio della licenza - che sotto il profilo del rispetto delle norme che regolano la detenzione delle armi e relativo munizionamento. Va detto che l’attività svolta dalla polizia amministrativa risulta molto importante al fine di prevenire condotte criminose pericolose sia per il detentore che per i suoi familiari, nonché per la comunità stessa.