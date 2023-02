Art Bonus C’è anche il jazz di Sant’Elpidio

Concorso Art Bonus 2023: fra i progetti selezionati c’è l’edizione 2022 di Sant’Elpidio Jazz Festival, a Sant’Elpidio a Mare. Al via sulla piattaforma www.artbonus.gov.it la settima edizione del concorso. L’iniziativa è finalizzata a offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori. Il concorso è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare di tutti i cittadini che vorranno partecipare e dunque esprimere il loro gradimento a favore dei progetti sulla pagina del concorso e sui social. Questa iniziativa contribuisce anche a diffondere la conoscenza dell’Art Bonus in quelle regioni italiane che potrebbero ottenere maggiori benefici dall’applicazione della norma.