‘Art Bonus’: in corsa per l’eventuale finanziamento c’è la ‘Natività’

Il Comune di Montegiorgio, unico nel Fermano, selezionato per partecipare al concorso nazionale di ‘Art Bonus’. L’opera scelta per l’eventuale finanziamento è il dipinto della ‘Natività’ custodito nella chiesa di San Francesco. L’Amministrazione di Montegiorgio già da qualche anno ha avviato una campagna di sensibilizzazione denominata ‘Chiamata alle Arte’, che attraverso la formula dell’Art Bonus, ha permesso di restaurare opere d’arte del patrimonio comunale che sono tornate già visibili al pubblico nei locali di palazzo Passari. Si tratta di donazioni che singoli cittadini o aziende possono effettuare nei confronti del Comune per il recupero o restauro di opere di valore culturale, il tutto potendo godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Quest’anno però si aggiunta una curiosa novità, infatti, il Comune di Montegiorgio è entrato a far parte del programma di ‘Art Bonus’ nazionale 2024. Il concorso è partito ufficialmente il 1 febbraio e sarà aperto fino al 1 marzo, basterà accedere al sito www.artbonus.gov.it e cliccare sul progetto indicato dal Comune. "In questa prima fase le votazioni si svolgeranno esclusivamente sulla piattaforma nazionale – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita – basta cliccare per dare il proprio sostegno, sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara. I voti ricevuti da ciascun progetto saranno visibili in tempo reale. Le categorie anche quest’anno saranno due: beni e luoghi della cultura. Dal 4 marzo in base ai voti ricevuti, si accederà alla seconda fase e parteciperanno solo i 20 progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 1 marzo. Noi abbiamo selezionato il dipinto della ‘Natività’ nella chiesa di San Francesco". Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 0734-952078 oppure 0734-952067.

a.c.