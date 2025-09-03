"Arte e medicina per far star bene le persone"

Che cosa hanno in comune un centro di osteopatia, un’azienda di incisioni e una designer? Il legame sta nell’arte di far star bene le persone, è il senso di un progetto che ha il cuore al centro di osteopatia aperto da poco a Campiglione, con i professionisti Luca Salvatori, Claudia Doria, Andrea Iachini, Aurora Corradini che è massofiosioterapista. L’artista è Rosaria Torquati e l’azienda di incisioni e tagli laser è Crubos di Alessandro Boschetti, tutti insieme hanno realizzato un contesto che accompagna il lavoro del centro, provando a portare serenità a chi arriva: "Abbiamo pensato che potevamo tutti insieme aprirci a nuovi orizzonti e provare a diventare arte, continuando a offrire la nostra professionalità. A Rosaria Torquati abbiamo chiesto di interpretare con le sue opere i concetti di energia, respiro, armonia, equilibrio, che rappresentano il progetto osteopatico di presa in carico delle persone. È chiaro che per risolvere un dolore o una sofferenza si debba arrivare alla radice del problema e riuscire a dare un nome a quello che ci opprime, spiega Claudia Doria, la nostra è una attività giovane, il nostro obiettivo è essere di riferimento per i nostri pazienti. Ovviamente l’osteopatia è intesa anche compre prevenzione, mantenere il proprio corpo in armonia dà serenità quotidiana. La nostra proposta è convincere le persone a prendere un appuntamento con se stessi, immergendosi anche nell’arte". Aggiunge l’artista Torquati: "Lavoro con il mio emporio di arte e creatività da molti anni, abbiamo pensato di unire le nostre tre attività, il centro, il mio lavoro e quello di Crubos, per una piccola mostra permanente nella sala d’attesa del centro. Crubos lavora nel settore delle calzature, ogni tanto dedica la sua attività di taglio laser all’oggettistica, nel caso delle mie opere gli ho chiesto di tagliare per me il legno. Ci è parso un modo per affrontare le sfide di un tempo non facile, per farci conoscere, per dare valore alle nostre esperienze che hanno davvero in comune la volontà di far star bene le persone".

a.m.