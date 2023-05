Arte, musica e laboratori abitano a Explicit

In occasione del trentennale della fondazione, l’associazione Santa Croce inaugura una nuova iniziativa: Explicit Festival. Una festa ideata e diretta da Luca Longi (Lufo) e Massimo Pierdomenico, giovani vicini all’associazione, che hanno creato un evento dedicato ad arti, scritture, musiche, stampe contemporanee, con laboratori creativi, incontri con autori e illustratori e un live painting.

"Explicit è l’evento di chiusura della rassegna di incontri Incipit. L’incipit è l’inizio della storia, l’explicit è il finale. Intorno a questo concetto – spiegano i direttori artistici – abbiamo sviluppato il festival collocandolo in un luogo legato all’Associazione: la basilica di Santa Croce al Chienti, immersa nella campagna di Casette d’Ete". All’iniziativa hanno collaborato il Centro Giovanile Casette, Ca7d’Ete Bike & Run, Ratatà, Common Bubble, FemFest, Colpo Critico e c’è il patrocinio del Comune. "Sono molto contenta di questa iniziativa – il commento dell’assessore alla cultura, Michela Romagnoli – perché credo molto nei giovani e credo che grazie a Lufo e alla sua cerchia di amici, Explicit potrà essere un veicolo utile per portare alla ribalta questa nostra realtà".

Il festival inizia sabato alle 15, con la presentazione dell’esposizione dei manifesti frutto della call for artists nazionale a tema Explicit (oltre 100 le opere pervenute) rivolta a scrittori, illustratori, fotografi, grafici, allestita in Basilica. All’esterno l’area ristoro, con il microbirrificio Birraformante che ha creato, per l’occasione, la birra Santa Croce con la possibilità di avere, in edizione limitata, etichette disegnate sul momento dagli illustratori presenti all’evento, e il foodtruck ’I Pozzacci’.

Intorno alla basilica l’area giochi di ruolo e da tavolo, il mercato di stampe serigrafiche, microeditoria indipendente, oggetti bizzarri e fotografie ai sali d’argento. Alle 16, un laboratorio creativo (6-13 anni) a cura di Valeria Cavallone e Lufo e, al termine, una passeggiata sul lungo Chienti, con merenda. Alle 18.30 incontro con lo scrittore e sceneggiatore Marco Taddei e con gli illustratori Nic Alessandrini, Lufo e Denis Riva.

Alle 19.30 il musicista Above The Tree, con le sue maschere, si presterà a una sessione di disegno dal vero in cui chiunque può cimentarsi a disegnarlo, usandolo come modello. Nel live painting finale (ore 21,30) Alessandini, Lufo e Riva dipingeranno a sei mani e a suon di musica, un pannello di 5 metri. Ingresso libero.